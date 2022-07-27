По це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього. Він дав прогноз, коли саме відбудеться серйозний контрнаступ ЗСУ.

До теми Не як у росіян: військовий експерт спрогнозував, який вигляд може мати контрнаступ ЗСУ

Коли відбудеться контрнаступ

Ступак порівняв російську армію із бульдозером – він йшов вперед, вигрібав землю, але зупинився. На його думку, зараз настав такий момент, коли українські військові ще не можуть масштабно йти вперед, але російські окупанти вже не здатні сильно це зробити.

З кожним вибухом на черговому складі боєприпасів, мостах, командних пунктах Україна потроху починає перетягувати терези на свій бік.

Ступак наголошує, що зараз підрозділи ЗСУ поступово, але регулярно просуваються вперед. Є певна динаміка, яка найближчим часом має всі шанси пришвидшитися.

Все йде поступово, крок за кроком. Бачу динаміку. Думаю, що в найближчий місяць зможемо побачити серйозний контрнаступ наших військових, – наголосив Ступак.

Ступак про те, коли буде контрнаступ від ЗСУ: дивіться відео

Зброї в Україні вже достатньо для контрнаступу – думка радника глави МВС

Як вважає радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов, зараз в Україні накопичилося достатньо зброї, щоб проводити певний контрнаступ. На деяких напрямках захисники вже поступово просуваються вперед.