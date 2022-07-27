Україна зараз має і ким, і чим воювати, – Смірнов

Про це в ефірі 24 каналу розказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він вважає, що зараз в України достатньо ресурсів, що здійснювати певний контрнаступ, і на деяких напрямках наші захисники вже роблять це.

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Смірнов зауважив, що сконцентрованість ЗСУ на контрнаступі на Півдні та готовність до нього – це не секрет. Україна поступово отримує необхідну техніку та формує гідний арсенал. Так, 26 липня ми отримали ще кілька реактивних систем залпового вогню з Німеччини, а в дорозі багато іншої техніки, зокрема й ще 4 системи HIMARS.

Окрім зброї, Україна має велику кількість високомотивованих мобілізованих людей, чого не скажеш про деморалізованих російських військових. Відтак, радник очільника МВС підтримує думку: "Нас все більше, їх все менше".

У нас була єдина проблема, про яку ми говорили ще кілька місяців тому, – було ким воювати, але не було чим. Зараз у нас вже з'являється це "чим",

– констатував Смірнов.

На це добре вказують понад 50 знищених ворожих складів з боєприпасами, до яких слід додати ще й командні пункти, казарми, окрему техніку тощо.

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"Насправді це достатньо великий ресурс і ми ведемо підготовку. Треба розуміти, що знищення цих складів з боєприпасами – це наші перші кроки до підготовки, зачищення, відвойовування, звільнення Півдня нашої країни", – пояснив Смірнов.

Таким чином ЗСУ знищують тилові можливості ворога, адже дуже багато зі знищених військових об'єктів окупантів розташовувалися саме на Херсонщині – в обласному центрі, Чорнобаївці, Новій Каховці та інших місцях. За словами радника міністра, це є першою частиною підготовки до контрнаступу.

Друга складова – це прицільні та точні обстріли двох мостів: Антонівського та мосту біля Інгульця. Основним завданням наших захисників є зруйнувати ці мости. Якщо це не зробити, то, по-перше, ситуація буде складнішою для ЗСУ, а, по-друге, ворог все одно замінував їх та знищить самостійно, коли відступатиме.

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