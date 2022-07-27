У Украины сейчас есть и кем, и чем воевать, – Смирнов

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он считает, что сейчас у Украины достаточно ресурсов, которые осуществляют определенное контрнаступление, и на некоторых направлениях наши защитники уже делают это .

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Смирнов отметил, что сконцентрированность ВСУ на контрнаступлении на Юге и готовность к нему – это не секрет. Украина постепенно получает необходимую технику и формирует достойный арсенал. Так, 26 июля мы получили еще несколько реактивных систем залпового огня из Германии, а в пути много другой техники, в том числе еще 4 системы HIMARS.

Кроме оружия, у Украины большое количество высокомотивированных мобилизованных людей, чего не скажешь о деморализованных российских военных. Следовательно, советник главы МВД поддерживает мнение: "Нас все больше, их все меньше".

У нас была единственная проблема, о которой мы говорили еще несколько месяцев назад – было кем воевать, но было нечем. Сейчас у нас уже появляется это "чем",

– констатировал Смирнов.

На это хорошо указывают более 50 уничтоженных вражеских складов с боеприпасами, к которым следует добавить и командные пункты, казармы, отдельную технику и т.д.

Как ВСУ готовятся к контрнаступлению

"На самом деле это достаточно большой ресурс и мы ведем подготовку. Надо понимать, что уничтожение этих складов с боеприпасами – это наши первые шаги к подготовке, зачистке, отвоевыванию, освобождению Юга нашей страны", – пояснил Смирнов.

Таким образом, ВСУ уничтожают тыловые возможности врага, ведь очень многие из уничтоженных военных объектов оккупантов располагались именно в Херсонской области – в областном центре, Чернобаевке, Новой Каховке и других местах. По словам советника министра, это первая часть подготовки к контрнаступлению.

Вторая составляющая – это прицельные и точные обстрелы двух мостов: Антоновского и моста возле Ингульца. Основная задача наших защитников - разрушить эти мосты. Если это не сделать, то, во-первых, ситуация будет более сложной для ВСУ, а во-вторых, враг все равно заминировал их и уничтожит самостоятельно, когда будет отступать.

Советник министра внутренних дел рассказал о подготовке ВСУ к контрнаступлению на Юге: смотрите видео

Мощный удар ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне: коротко