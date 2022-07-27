Загалом знищили 89 окупантів і ліквідували багато їхньої техніки. Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за добу.

Ввечері ЗСУ, ймовірно, вгатили по Антонівському мосту: у мережі показали потужні відео "прильотів"

Нашою авіацією нанесено 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки й Благодатного. Таким чином, Андріївку звільнено та остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції,

– повідомили в командуванні.

Яка була ситуація в південних областях 26 липня: дивіться відео