Тактический успех ВСУ на Угледарском направлении

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он сообщил, что у оккупантов "что-то не так" с наступлением на Северск и Бахмут в Донецкой области.

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Арестович заявил, что россияне наступали и потеряли два населенных пункта в результате контратаки ВСУ. Советник главы ОП не назвал освобожденные населенные пункты, сказав, что это прерогатива военных.

Он также констатировал уменьшение количества обстрелов со стороны врага. По его словам, до недавнего времени наличие у врага снарядов и ударов по позициям ВСУ имели значение, однако после ударов ВСУ по складам врага это преимущество нивелировалось.

Арестович отметил, что на Донецком направлении оккупанты наносят артиллерийские удары и пытаются штурмовать. Однако на Угледарском направлении, которое неподалеку от Запорожской области, ВСУ взяли несколько сел.

Советник главы ОП назвал это тактическим успехом ВСУ.

К сведению. 18 июля Алексей Арестович информировал, что россияне покинули 2 или 3 оккупированных села к югу от Северска. Он сообщил, что это одно из их основных направлений сосредоточения основных усилий в этой кампании.

Когда остановится наступление врага

Алексей Арестович отметил, что после контратак ВСУ возвращают села, что является плохим признаком для наступающей стороны. По его словам, в результате накопления потерь через месяц – полтора оккупанты потеряют возможность наступать.

Также советник главы ОП заявлял, что в плен украинских военных будут попадать сотни тысяч оккупантов, когда ВСУ начнут контрнаступление. Он объяснил, что ВСУ до сих пор не идут в контрнаступление, поскольку ожидают, что российская армия потеряет способность наступать.

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