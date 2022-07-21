Тактичний успіх ЗСУ на Вугледарському напрямку

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він повідомив, що в окупантів "щось не так" із наступом на Сіверськ і Бахмут у Донецькій області.

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Арестович заявив, що росіяни наступали й втратили два населені пункти внаслідок контратаки ЗСУ. Радник глави ОП не назвав звільнені населені пункти, сказавши, що це прерогатива військових.

Також він констатував зменшення кількості обстрілів з боку ворога. За його словами, донедавна наявність у ворога снарядів і ударів по позиціях ЗСУ мали значення, однак після ударів ЗСУ по складах ворога це перевага нівелювалася.

Арестович зазначив, що на Донецькому напрямку окупанти завдають артилерійських ударів і намагаються штурмувати. Однак на Вугледарському напрямку, який неподалік Запорізької області, ЗСУ взяли декілька сіл.

Радник очільника ОП назвав це тактичним успіхом ЗСУ.

До уваги. 18 липня Олексій Арестович інформував, що росіяни покинули 2 або 3 окуповані села на південь від Сіверська. Він повідомив, що це один із їхніх основних напрямків зосередження основних зусиль у цій кампанії

Коли зупиниться наступ ворога

Олексій Арестович зауважив, що після контратак ЗСУ повертають села, що є поганою ознакою для сторони, яка наступає. За його словами, унаслідок накопичення втрат через місяць – півтора окупанти втратять можливість наступати.

Також радник глави ОП заявляв, що до полону українських військових потраплятимуть сотні тисяч окупантів, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ. Він пояснив, що ЗСУ досі не йдуть в контрнаступ, оскільки чекають, що російська армія втратить здатність наступати.

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