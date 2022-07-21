Тактичний успіх ЗСУ на Вугледарському напрямку

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він повідомив, що в окупантів "щось не так" із наступом на Сіверськ і Бахмут у Донецькій області.

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Арестович заявив, що росіяни наступали й втратили два населені пункти внаслідок контратаки ЗСУ. Радник глави ОП не назвав звільнені населені пункти, сказавши, що це прерогатива військових.

Також він констатував зменшення кількості обстрілів з боку ворога. За його словами, донедавна наявність у ворога снарядів і ударів по позиціях ЗСУ мали значення, однак після ударів ЗСУ по складах ворога це перевага нівелювалася.

Арестович зазначив, що на Донецькому напрямку окупанти завдають артилерійських ударів і намагаються штурмувати. Однак на Вугледарському напрямку, який неподалік Запорізької області, ЗСУ взяли декілька сіл.

Радник очільника ОП назвав це тактичним успіхом ЗСУ.

Коли зупиниться наступ ворога

  • Олексій Арестович зауважив, що після контратак ЗСУ повертають села, що є поганою ознакою для сторони, яка наступає. За його словами, унаслідок накопичення втрат через місяць – півтора окупанти втратять можливість наступати.
  • Також радник глави ОП заявляв, що до полону українських військових потраплятимуть сотні тисяч окупантів, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ. Він пояснив, що ЗСУ досі не йдуть в контрнаступ, оскільки чекають, що російська армія втратить здатність наступати.

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