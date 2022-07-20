Ситуація на фронті зміниться не завтра, – Арестович
Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він зауважив, що окупанти проводять штурмові дії, завдають артилерійських ударів, однак після контратак ЗСУ повертають села.
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Радник Андрія Єрмака назвав це несприятливою ознакою для сторони, яка веде напад, і при цьому ще й має перевагу в кількості техніки та особового складу.
Арестович заявив, що ситуація на фронті зміниться "не завтра". Однак унаслідок накопичення втрат через місяць – півтора, як сказав радник глави ОП, окупанти втратять можливість наступати.
Він також підкреслив, що ворог на Півдні не наступає, а тільки здійснює обстріли.
Яка ситуація на фронті
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 18 липня повідомив, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україні вдалося досягти паритету на фронті завдяки західній зброї. Він закликав партнерів надати більше озброєння, щоб Україна мала перевагу.
- Міністр оборони США Ллойд Остін 20 липня заявив, що бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії. Він підкреслив, що Україна потребує підтримки.
- Також на початку зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн-4" глава Пентагону повідомив, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні ще чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.
- Генерал армії США Марк Міллі розповів, що США та союзники мають передати Україні понад 20 систем HIMARS. Наразі Україна отримала 12 таких систем.
- Окрім того, президент Володимир Зеленський анонсував домовленості щодо отримання сучасних систем протиповітряної оборони.
- 19 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Повідомляється, що у випадку підриву мосту окупантам не буде як відступати.
- У Міноборони Великої Британії заявили, що цей міст ключова вразливість для російських сил. Також аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов вважає, що звільнення Півдня – питання часу. Він прогнозує, що окупантам незабаром буде все складніше утримувати свої позиції.
- Олексій Арестович заявляв, що до полону українських військових потраплятимуть сотні тисяч окупантів, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ.
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