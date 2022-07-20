Остін заявив, що Україні потрібна підтримка

З відповідною заявою виступив міністр оборони США Ллойд Остін. Він назвав теперішню ситуацію на фронті "критичною фазою конфлікту".

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Остін наголосив, що Україні життєво необхідна невідкладна підтримка. Також американський міністр запевнив, що США твердо дотримуються зобов'язань.

Ви знаєте, це критична фаза конфлікту. І тому наша колективна підтримка України життєво необхідна і невідкладна. росія думає, що може протриматися довше за українців і нас, але це лише останній з низки російських прорахунків. Ми єдині в нашій підтримці, ми твердо дотримуємося наших зобов'язань і будемо на висоті становища,

– сказав Остін.

Він також заявив, що владімір путін переоцінив військову потужність росії та водночас недооцінив українців. Глава Міноборони США сказав про те, що допомогу для України налаштують таким чином, щоб Київ мав технології, боєприпаси та вогневу міць, щоб захищатися.

США передадуть Україні додаткові системи HIMARS

20 липня відбувається 4 зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". У МЗС України повідомили, що на зустрічі має бути оголошено про нову зброю для нашої держави.

Зустріч "Рамштайн-4" прокоментував і секретар РНБО Олексій Данілов. Він висловив сподівання, що партнери погодяться на збільшення постачання зброї, щоб на фронті був не паритет, а перевага України. Данілов підкреслив, що сучасна зброя допомогла досягти паритету на фронті.

Також він говорив про те, що в Україні закінчуються радянські боєприпаси 152 та 122 калібру. Секретар РНБО зазначив, що Україна переходить на зброю натівських стандартів.

На початку зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн-4" глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні ще чотири високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, яких сильно бояться російські загарбники.

Раніше у Білому домі інформували, що США мають затвердити новий пакет допомоги для України, який оцінюють у 700 мільйонів доларів.

Що відомо про формат "Рамштайн"?

У форматі "Рамштайн" світові партнери України обговорюють підтримку нашої держави у війні з росією. Перша зустріч, до якої приєдналися 40 країн, відбулася 26 квітня у Німеччині на військовій базі США "Рамштайн".

На ній вирішили надати Україні обладнання для самооборони на загальну суму понад 5 мільярдів доларів. Вдруге зустріч відбулася 23 травня і до неї приєдналися представники ще 4 країн світу.

Третя зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі й об'єднала міністрів оборони понад 55 країн. Україна отримала військову допомогу від США, Польщі, Словаччини, Нідерландів, Канади та Німеччини.

Наша держава отримала 155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи "Гарпун", гелікоптери, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

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