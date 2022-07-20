Водночас українські захисники продовжують відбивати атаки окупантів попри щільні обстріли та спроби штурму. За оперативними даними Генштабу, російські військові готуються до просування на Бахмут. Крім того, у планах ворога – захоплення Вуглегірської ТЕС.

Увага Окупанти вночі знову обстріляли Нікополь: є загиблі і поранені, серед них – діти

Ситуація на Сході України

На Харківському напрямку ворог провадив обстріли в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

На Слов'янському напрямку ворог вів обстріли з танків та артилерії біля Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.



Карта бойових дій в Україні / Скриншот Liveuamap​

На Донецькому напрямку російські війська обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Івано-Дар'ївка. російські окупанти били з авіації неподалік Верхньокам'янського. Також був штурм в напрямку Івано-Дар'ївки, бойові дії тривають.

Спроби наступу на Бахмут

На Бахмутському напрямку окупанти воюють з метою, щоб створити умови для наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Вони обстріляли із ствольної та реактивної артилерії і танків райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському. Продовжуються бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.

Зокрема, російській окупанти цієї ночі потужно обстріляли Білогорівку з реактивних систем залпового вогню.

За даними очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, на межі Донецької області і Луганщини за добу росіяни завдали 7 ракетних ударів, здійснили 3 мінометні обстріли, провели 2 атаки зі ствольною артилерією та ще 2 – з реактивною.

Водночас наступ ворога поблизу Білогорівки вдалось зупинити.

Ворог продовжує наступати на Бахмут / Скриншот Liveuamap​

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках були обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам'янське та низки інших. Ворог вдарив авіацією біля Авдіївки. Також провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського. Для росіян це було безуспішно, тому вони відійшли.

Що відбувається на Півдні

Генштаб повідомив, що на Південнобузькому напрямку ворог зберігає високу інтенсивність розвідки, яку проводить безпілотними літальними апаратами.

російські військові у ніч проти 20 липня вкотре обстріляли Нікополь. Внаслідок ворожої атаки – загиблі, а також поранені. В тому числі й діти. російські війська продовжують гатити по цивільних об'єктах.

Миколаї те опинився під обстрілами / Скриншот Liveuamap​

В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет "Калібр".

Є також інформація, що командування північного флоту росії проводить профілактику. Її причина – дуже низький рівень військової дисципліни у підрозділах, які залучають і планують залучати у бойових діях на території України.

На Півночі України – спокійно

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках значних змін в маневрах ворога не виявили. Були обстріли зі ствольної та реактивної артилерії біля Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного і Павлівки Сумської області.

Ворог здійснив обстріли Чернігівської області / Скриншот Liveuamap​

У Генштабі ЗСУ заявили, що залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України.

Більше про це – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивитись відео