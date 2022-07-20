В то же время украинские защитники продолжают отбивать атаки оккупантов, несмотря на плотные обстрелы и попытки штурма. По оперативным данным Генштаба, российские военные готовятся к продвижению на Бахмут. Кроме того, в планах врага – захват Углегорской ТЭС.

Внимание Оккупанты ночью снова обстреляли Никополь: есть погибшие и раненые, среди них – дети

Ситуация на Востоке Украины

На Харьковском направлении враг производил обстрелы в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

На Славянском направлении враг вел обстрелы из танков и артиллерии у Долины, Краснополья, Константиновки, Чепиля, Гусаровки и Адамовки.



Карта боевых действий в Украине / Скриншот Liveuamap​

В Донецком направлении российские войска обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменное, Спорное, Ивано-Дарьевка. российские оккупанты били из авиации неподалеку Верхнекаменского. Также был штурм в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.

Попытки наступления на Бахмут

На Бахмутском направлении оккупанты воюют с целью создания условий для наступления на город Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. Они обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема. Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому. Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.

В частности, российские оккупанты этой ночью мощно обстреляли Белогоровку из реактивных систем залпового огня.

По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, на границе Донецкой области и Луганщины за сутки россияне нанесли 7 ракетных ударов, совершили 3 минометных обстрела, провели 2 атаки со ствольной артиллерией и еще 2 – с реактивной.

В то же время наступление врага вблизи Белогоровки удалось остановить.

Враг продолжает наступать на Бахмут / Скриншот Liveuamap

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях были обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Угледар, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Каменское и ряд других. Враг ударил авиацией возле Авдеевки. Также провел разведку боем в районе Новоселовки Второй и наступление в направлении Никольского. Для россиян это было безуспешно, потому они отошли.

Что происходит на Юге

Генштаб сообщил, что на Южнобужском направлении враг сохраняет высокую интенсивность разведки, проводимую беспилотными летательными аппаратами.

русские военные в ночь на 20 июля еще раз обстреляли Никополь. В результате вражеской атаки – погибшие, а также раненые, в том числе дети. русские войска продолжают бить по гражданским объектам.

Николаев тоже оказался под обстрелами / Скриншот Liveuamap​

В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет "Калибр".

Есть также информация, что командование северного флота россии проводит профилактику. Ее причина – очень низкий уровень военной дисциплины в подразделениях, привлекающих и планирующих привлекать в боевых действиях на территории Украины.

На Севере Украины – спокойно

На Волынском, Полесском и Северском направлениях значительных изменений в маневрах врага не обнаружили. Были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Николаевки Черниговской области и Волфиного, Ястребиного и Павловки Сумской области.

Враг совершил обстрелы Черниговской области / Скриншот Liveuamap

В Генштабе ВСУ заявили, что остается высоким уровень угрозы ракетных ударов по всей территории Украины.

Больше об этом – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотреть видео