Враг мощно обстрелял Белогоровку

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что из РСЗО "Град" оккупанты начали бить по Белогоровке после 22:00.

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На границе Донецкой и Луганской областей за сутки россияне нанесли 7 ракетных ударов, совершили 3 минометных обстрела, провели 2 атаки со ствольной артиллерией и еще 2 – с реактивной.

В результате вражеских атак серьезно пострадал поселок Верхнекаменское – по домам оставшихся людей россияне попадали и из артиллерии, и из "Градов", и даже применяли авиацию.

оккупанты из "Градов" обстреляли Верхнекаменское / Фото телеграм Сергея Гайдая

Террор местного населения

В настоящее время целью врага является штурм Бахмута, поэтому он устраивает террор местного населения.

Кроме того, враг бросает недавно мобилизованных жителей оккупированных населенных пунктов Луганщины в бой, чтобы те погибали в битве за несколько километров территории нашей области.

Гайдай подчеркнул, что несмотря на плотное артиллерийское и ракетное давление, ВСУ удерживают свои позиции.

Наступление на Белогоровку удалось остановить

Сергей Гайдай сообщил, что наступление врага вблизи Белогоровки удалось остановить. Поэтому на этом направлении российские войска понесли значительные потери.

Враг отошел от Белогоровки с потерями / Фото телеграм Сергея Гайдая

В то же время не по планам у захватчиков обстоят дела и в оккупированных городах. В частности, россияне обещали быстро восстановить объекты критической инфраструктуры и не могут выполнить обещаний. Напротив – в селениях не хватает воды, даже технической.

Газоснабжение – всего за неделю. А на деле у них значительные трудности не то что с ремонтом – с подвозом. Не только питьевой, но и технической воды,

– отметил Гайдай.

Враг обстреливает жилые массивы Луганской области / Фото телеграм Сергея Гайдая

Оккупанты не собираются решать проблемы местного населения

Глава ОВА добавил, что даже когда Северодонецк остался без электроснабжения, власти пытались искать способы, чтобы доставить местному населению воду, в том числе пользовались законсервированными ранее скважинами, по несколько десятков тонн технической воды в день подвозили сотрудники ГСЧС, питьевую воду накапливали в специально закупленных резервуарах.

Зато россияне "выполняют" обещания только на камеру.

Кратко о ситуации на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью создания условий для проведения наступления на город Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС.

Совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема.

Противник нанес авиаудары по Берестовому, Яковловке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.

Продолжаются боевые действия по направлениям населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.

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