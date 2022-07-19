В частности, враг нанес ракетные удары по Одесщине , обстрелял кассетными снарядами Николаевщину, гнал артиллерией, РСЗО и авиацией по Луганщине и Донбасу, а также открыл огонь по Днепропетровщине. Об актуальной ситуации в регионах по состоянию на 8 часов утра 19 июля рассказали в Офисе Президента, передает 24 канал .

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Как прошла ночь в регионах

Одесщина

Ночью враг с Черного моря нанес удары 7 крылатыми ракетами типа "Калибр" по Одесской области. Одну из них удалось сбить силам противовоздушной обороны, однако остальные 6 попали по мирной деревне.

В результате "прилета" разрушены несколько частных домов, вспыхнули пожары. Также повреждены несколько частных усадеб, школа, автомобили и местное здание культуры. Пострадали в результате ракетных ударов 6 человек , среди которых один ребенок. Пожар удалось оперативно ликвидировать, другие последствия выясняются.

Николаевщина

Вечером минувших суток кафиры обстреляли кассетными снарядами Николаев , а именно Корабельный район города. Зафиксировано попадание преимущественно в частный сектор – повреждены окна и крыши частных домов. Ранения получили женщина и мужчина.

Около 23:50 россияне устроили по Широковской общине , впрочем, попадания зафиксированы за пределами населенных пунктов. Вражеские обстрелы села Широкое продолжаются, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Вместе с тем продолжаются обстрелы населенных пунктов по линии разграничения в Березнеговатской общине . По предварительной информации, известно о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и хозяйственных построек. О пострадавших пока не известно.

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Херсонщина

Продолжаются боевые действия в Бериславском и Каховском районах Херсонской области. Из-за постоянных обстрелов каждый день горят леса и поля. Только в течение прошлой недели спасатели потушили 54 пожара, ситуация в Херсонской области остается напряженной.

Луганщина

Оккупанты пытались вести штурмовые действия сразу по четырем направлениям . Атаки враг по Верхнекаменску зафиксирован с двух сторон – нефтеперерабатывающего завода и района Золотаровки, откуда захватчики хотели продвинуться в сторону Донбасса.

Большинство штурмов удалось приостановить , впрочем по Верхнекаменску зафиксирован авиаудар, а в целом по позициям украинских сил на небольшой территории Луганской области противник нанес 4 ракетных удара, 2 авиаудара и 11 артиллерийских обстрелов.

Донетчина

Россияне совершают обстрелы из ракетных систем залпового огня "Град" и "Ураган", а также артиллерией. Под огнем – жилые секторы Авдеевки, Соледара и Бахмута . Также оккупанты готовят по авдеевскому коксохимическому заводу.

Ночью и утром также зафиксированы два ракетных удара врага по Торецку , обстрелы Краматорского и Курахового промзон, артиллерийский огонь по поселку Новоукраинка.

По предварительной информации, известно об одном погибшем и двух раненых. Область остается без газа и частично без воды и электроснабжения. Идет эвакуация населения.

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Днепропетровщина

Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. В Никополе зафиксировано разрушение на двух предприятиях , там вспыхнули пожары. По состоянию на 8 утра огонь уже удалось потушить. На Криворожье от обстрелов кафиров в очередной раз пострадала Зеленодольская община.

Остальные регионы

По Харькову в ночь на 19 июля вражеские обстрелы не зафиксированы . Однако в результате огня по селе Коробочкино вспыхнул пожар на территории частного домовладения. Под утро также зафиксирован ракетный обстрел по лесу в селе Башкировка Чугуевского района, пожара не произошло, пострадавших нет. В результате утренних обстрелов Циркунов пострадало одно гражданское лицо .

В Сумской области зафиксированы минометные обстрелы Краснопольской и Миропольской общин, прошло без жертв и разрушений. Кстати, в остальных регионах ночь на 19 июля прошла относительно спокойно.

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