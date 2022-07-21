Актуальную информацию о ситуации на фронте рассказали в украинском Генштабе. Военные отметили, что оккупанты совершенствуют оборонные позиции сразу на нескольких направлениях.

Стоит прочесть Не дошли даже до Северска, увязли в боях: в ISW оценили наступательные потуги россиян в июле

Ситуация в северных областях Украины

На Волынском и Полесском направлениях не выявлены признаки создания врагом наступательных группировок. В Северском направлении россияне продолжают использовать беспилотники для воздушной разведки. Речь идет о приграничных районах Черниговщины и Сумщины.

Харьковщину россияне обстреливали из артиллерии

На Харьковском направлении российские войска били из ствольной и реактивной артиллерии возле Мосьпаново, Петровки, Русских Тишек, Базалиевки, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки, Коробочкиного и Прудянки.

Боевые действия на Харьковщине / Скриншот Liveuamap

Что происходит на Донбассе

Славянское направление: обстрелы у Дибровного, Краснополья, Чепиля, Адамовки, Грушувахи и других.

обстрелы у Дибровного, Краснополья, Чепиля, Адамовки, Грушувахи и других. Краматорский: россияне накрывали из артиллерии районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звановки и Спорного. Противник ведет штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, там продолжаются бои.

россияне накрывали из артиллерии районы Краматорска, Северска, Григорьевки, Звановки и Спорного. Противник ведет штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, там продолжаются бои. Бахмутский: враги ведут бои, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и взять под контроль Углегорскую ТЭС. Также россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. По селам Вершина и Белогоровка захватчики избивали из авиации.

враги ведут бои, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и взять под контроль Углегорскую ТЭС. Также россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. По селам Вершина и Белогоровка захватчики избивали из авиации. Украинские воины принудили противника к бегству возле Углегорской ТЭС. Боевые действия возле Новолуганского продолжаются.

В Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливал из артиллерии много населенных пунктов. Из авиации россияне ударили у Красногоровки и Сладкого. На отдельных участках русские войска усовершенствуют инженерное оборудование оборонных позиций.

Ситуация на Донбассе / Скриншот Liveuamap

Ситуация на Юге

На Южнобужском направлении главные усилия русские войска сосредоточились на удержании собственных позиций и проведении воздушной разведки. По линии столкновения противник бил из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Под огонь попали Апостолово, Николаевка, Лепетиха, Красная Долина, Мураховка, Благодатное, Прибужское и Лиманы.

Ситуация на Юге / Скриншот Liveuamap

Обратите внимание! Высокой остается угроза нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Карта боевых действий на 21 июля / Скриншот Liveuamap

Смотрите в видео – эксперт Жданов о том, когда начнется решающий этап войны: