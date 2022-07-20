Остин заявил, что Украине нужна поддержка

С соответствующим заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин. Он назвал нынешнюю ситуацию на фронте "критической фазой конфликта".

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Остин отметил, что Украине жизненно необходима неотложная поддержка. Также американский министр заверил, что США твердо придерживаемся обязательств.

Вы знаете, это критическая фаза конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины жизненно необходима и неотложна. россия думает, что может продержаться дольше украинцев и нас, но это только последний из ряда российских просчетов. Мы едины в нашей поддержке, мы твердо придерживаемся наших обязательств и будем на высоте положения,

– сказал Остин.

Он также заявил, что владимир путин переоценил военную мощь россии, и в то же время недооценил украинцев. Глава Минобороны США сказал о том, что помощь для Украины будет настроена таким образом, чтобы Киев имел технологии, боеприпасы и огневую мощь, чтобы защищаться.

США передадут Украине дополнительные системы HIMARS

20 июля проходит 4 встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". В МИД Украины сообщили, что на встрече должно быть объявлено о новом оружии для нашего государства.

Встречу в формате "Рамштайн-4" прокомментировал и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он выразил надежду, что партнеры согласятся на увеличение поставок оружия, чтоб на фронте был не паритет, а преимущество Украины. Данилов подчеркнул, что современное оружие помогло достичь паритета на фронте.

Также он говорил о том, что в Украине заканчиваются советские боеприпасы 152 и 122 калибра. Секретарь СНБО отметил, что Украина переходит на оружие натовских стандартов.

В начале встречи министров обороны в формате "Рамштайн-4" глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине еще четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, которых сильно боятся российские захватчики.

Ранее в Белом доме сообщали, что США должны утвердить новый пакет помощи для Украины, который оценивают в 700 миллионов долларов.

Что известно о формате "Рамштайн"?

В формате "Рамштайн" партнеры Украины обсуждают поддержку нашего государства в войне с россией. Первая встреча, к которой присоединились 40 стран, состоялась 26 апреля в Германии на военной базе США "Рамштайн".

На ней решили предоставить Украине оборудование для самообороны на общую сумму более 5 миллиардов долларов. Во второй раз встреча состоялась 23 мая и к ней присоединились представители еще 4 стран мира.

Третья встреча в формате "Рамштайн" состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и объединила министров обороны более 55 стран. Украина получила военную помощь от США, Польши, Словакии, Нидерландов, Канады и Германии.

Наша страна получила 155-миллиметровые пушки, ракетные системы HIMARS, противокорабельные системы "Гарпун", вертолеты, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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