В эфире единого телемарафона Дмитрий Кулеба сообщил, что во время "Рамштайн-4" будут новые объявления о поставках оружия – не только от США.

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Также, по его словам, к формату могут присоединиться дополнительные государства.

Кулеба намекнул на новые поставки вооружения

Глава МИД подчеркнул, что главное, что будет на этой встрече – объявление о новом оружии. Также он доволен, что будет возможность проговорить со всеми лидерами текущие вопросы, которые возникают в связи с логистикой или принятием решений по тем или иным поставкам.

Это очень хороший и эффективный рабочий формат и будет полезным,

– сказал министр.

Комментировать поставки оружия подробнее Кулеба отказался. Он пообещал, что мы все узнаем завтра.

Напомним, секретарь СНБО выразил надежду, что на новой встрече "Рамштайн" партнеры нашего государства согласятся на увеличение поставок оружия, чтобы на фронте был не паритет, а преимущество Украины.

Как будет проходить встреча

Ранее в пресс-службе Пентагона рассказали, что четвертая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 июля в онлайн-формате.

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