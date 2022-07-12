Пентагон о новой встрече в формате "Рамштайн"

Так, Пентагон анонсировал, что четвертая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" должна состояться онлайн 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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Остин и Резников обсудили повестку дня следующей контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG).

Также они обменялись мнениями по поводу будущей помощи США и НАТО Украине через формат UDCG.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин предоставил Резникову обновленную информацию о безопасности помощи США Украине в поддержку их борьбы, в частности говорится о новом пакете на 400 миллионов долларов, объявленном 8 июля.

Алексей Резников предоставил обновленную информацию о ситуации на месте. Оба лидера пообещали поддерживать тесные контакты.

Резников выразил благодарность США и Остину

Министр обороны Украины Алексей Резников во время телефонного разговора поблагодарил Ллойда Остина за новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. Об этом он написал в своем Twitter сразу после разговора.

Я благодарю США и нашего доброго друга Ллойда Остина за 400 миллионов помощи. Эта поддержка увеличит обороноспособность ВСУ,

– отметил Резников.