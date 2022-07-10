Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью The Wall Street Journal. Он подчеркнул, что HIMARS способны изменить ход войны в пользу Украины.

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По словам Резникова, ВСУ уже показали, что прошли испытания новым вооружением, поскольку показали успешную работу. Он сказал, что очень нужны бронетехника и беспилотники.

Точное уничтожение врага около Изюма

Министр заявил, что есть необходимость в дальнобойном оружии, поскольку война переходит в основном в артиллерийские бои. Важно, что помощь нужна в кратчайшие сроки. Украина решительно настроена вернуть оккупированные россиянами земли.

"Нам нужны обновления и замена оружия, потому что у нас также много потерь. Мы ждем большего вооружения от наших партнеров. Нам нужно восстановить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую операционную стратегию", – сказал Резников.

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Он добавил, что высокомобильные артиллерийские ракетные системы Himars помогли атаковать врагов вблизи Изюма в Харьковской области. Однако этого все равно недостаточно.

"Нам нужно было убедить партнеров, показать им доказательства. В случае с Изюмом мы были точными и попали в российский командный центр воздушных операций. Это было точно. Наши партнеры увидели это и сказали: "Вы прошли тест", – рассказал Резников.

Нужно иметь более мощное оружие

В интервью Резникова говорится, что россияне добились прогресса в захвате территории. Поэтому Украина просит оружие, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 километров. Однако Вашингтон пока не согласился.

"Россияне используют свои РСЗО, которые могут лететь на 120 километров. Так что нам нужно иметь что-то немного сильнее – на 150 километров", – пояснил Резников.

Обратите внимание – министр обороны Резников об успешной работе HIMARS: смотрите видео