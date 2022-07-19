Не гадайте на кофейной гуще

Завтра Раммштайн. Что-то точно объявят. Чего-то (много) точно не объявят. Полной картины в публичном поле точно не будет.

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Между тем что объявят и появлением на поле боя может пройти время. О появлении на поле боя сообщит президент или министр обороны, или главком. Или не сообщит никто. Просто внезапно начнутся "хлопки" неизвестного происхождения.



Украинцы должны осознавать, что результаты очередной встречи Рамштайна они увидят впоследствии на поле боя / Фото из твиттера Алексея Резникова

Поэтому если это вас успокаивает, можно комментировать Рамштайн как угодно, главное – не делайте себе нервы, без фанатизма. Вы все равно будете оценивать какую-то явно неполную часть.

После Рамштайна должен быть брифинг Остина и Милли. Дождитесь, там будет какая-то публичная конкретика. По итогам попробую сделать отчет в пределах разрешенного.

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