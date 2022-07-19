Не гадайте на кофейной гуще

Завтра Раммштайн. Что-то точно объявят. Чего-то (много) точно не объявят. Полной картины в публичном поле точно не будет.

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Между тем что объявят и появлением на поле боя может пройти время. О появлении на поле боя сообщит президент или министр обороны, или главком. Или не сообщит никто. Просто внезапно начнутся "хлопки" неизвестного происхождения.

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Украинцы должны осознавать, что результаты очередной встречи Рамштайна они увидят впоследствии на поле боя / Фото из твиттера Алексея Резникова

Поэтому если это вас успокаивает, можно комментировать Рамштайн как угодно, главное – не делайте себе нервы, без фанатизма. Вы все равно будете оценивать какую-то явно неполную часть.

После Рамштайна должен быть брифинг Остина и Милли. Дождитесь, там будет какая-то публичная конкретика. По итогам попробую сделать отчет в пределах разрешенного.

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