Не гадайте на кавовій гущі

Завтра Рамштайн. Щось точно оголосять. Щось (багато) точно не оголосять. Повної картини у публічному полі точно не буде.

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Між тим, що оголосять, і появою на полі бою може пройти час. Про появу на полі бою повідомить президент чи міністр оборони, чи головком. Або не повідомить ніхто. Просто раптово розпочнуться "бавовни" невідомого походження.



Українці мають усвідомлювати, що результати чергової зустрічі Рамштайн вони побачать згодом на полі бою / Фото з твітеру Олексія Резнікова

Тому якщо це вас заспокоює, можна коментувати Рамштайн як завгодно, головне – не робіть собі нерви, без фанатизму. Ви все одно оцінюватимете якусь явно неповну частину.

Після Рамштайну має бути брифінг Остіна та Міллі. Дочекайтеся, там буде якась публічна конкретика. За підсумками спробую зробити звіт у межах дозволеного.

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