Данилов объяснил, почему Украина переходит на натовское оружие

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он сказал, что у Украины есть проблемы с советскими боеприпасами 152 и 122 калибра, поскольку их почти не осталось.

К теме Просто стрелять – не работает, – Костенко объяснил, почему успех ВСУ зависит не только от оружия

Данилов сказал, что эти боеприпасы уже устарели и мало кто их до сих пор выпускают. Секретарь СНБО отметил, что другие страны переходят на современное оружие, которое также получает Украина.

Но мир переходит на современные натовские стандарты – это прежде всего меткость, меньшее использование боеприпасов для достижения тех или иных целей. И то, что мы сейчас получаем – это совсем другое качество использование оружия,

– сказал Данилов.

Он отметил, что оружие натовских стандартов дает "совершенно иную ситуацию" относительно точности по сравнению с советской. Также Данилов подчеркнул, что Украина переходит на натовские стандарты, поскольку в Конституции сказано, что цель нашей страны – членство в Альянсе.

"Мы переходим на натовские стандарты не потому, что мы так хотели. Потому что нас в Конституции записано, что цель нашей Украины – членство в Альянсе", – резюмировал Данилов.

НАТО готовит план перехода Украины на вооружение Североатлантического союза

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в середине июня сообщил, что Североатлантический альянс готовит перевод украинской армии с постсоветского вооружения на новые образцы.

После этого, когда в Брюсселе проходил саммит НАТО, Столтенберг вновь подчеркнул, что Альянс должен помочь Украине перейти на современное оружие натовского образца.

Известно, что поставки в Украину некоторых видов тяжелого оружия, систем ПВО и самолетов затягиваются, поскольку украинским военным нужно овладеть западным вооружением. Для этого наши защитники проходят обучение за границей.

20 июля состоится новая встреча по поддержке Украины в формате Рамштайн. В МИД Украины сообщил, что на встрече должно быть объявление о новом оружии для Украины.

Уже известно, что США решили передать Украине еще 4 системы HIMARS, которые так боятся в кремле.

Кстати – США и союзники будут учить украинских пилотов: смотрите видео