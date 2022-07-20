Данілов пояснив, чому Україна переходить на натовську зброю

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він сказав, що в Україні є проблеми з радянськими боєприпасами 152 та 122 калібру, оскільки їх майже не залишилося.

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Данілов сказав, що ці боєприпаси вже застарілі й мало хто їх досі випускає. Секретар РНБО наголосив, що інші країни переходять на сучасну зброю, яку також отримує Україна.

Але світ переходить на сучасні натовські стандарти – це насамперед влучність, менше використання боєприпасів для досягнення тих чи інших цілей. І те, що ми зараз отримуємо – це зовсім інша якість використання зброї,

– сказав Данілов.

Він зазначив, що зброя натовських стандартів дає "зовсім іншу ситуацію" щодо точності порівняно з радянською. Також Данілов підкреслив, що Україна переходить на натовські стандарти, оскільки в Конституції зазначено, що ціль нашої країни – членство в Альянсі.

"Ми переходимо на натовські стандарти не тому, що ми так хотіли. Тому що нас в Конституції записано, що мета нашої України – це членство в Альянсі", – резюмував Данілов.

НАТО готує план переходу України на озброєння Альянсу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у середині червня повідомив, що Північноатлантичний альянс готує переведення української армії з пострадянського озброєння на нові зразки.

Після цього, коли в Брюсселі відбувався саміт НАТО, Столтенберг знову наголосив, що Альянс має допомогти Україні перейти на сучасну зброю натовського зразка.

Відомо, що поставки в Україну деяких видів важкої зброї, систем ППО і літаків затягується, оскільки українським військовим потрібно опанувати західне озброєння. Для цього наші захисники проходять навчання за кордоном.

20 липня має відбутися нова зустріч щодо підтримки України у форматі Рамштайн. У МЗС України повідомив, що на зустрічі має бути оголошення про нову зброю для України.

Уже відомо, що США вирішили передати Україні ще 4 системи HIMARS, яких так бояться у кремлі.

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