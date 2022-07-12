Зброя не працювала б без людей

Однак не варто применшувати зусиль українських захисників, адже без майстерного застосування ця зброя не працювала б ефективно. Про це 24 каналу розказав народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко.

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До прикладу, американські гаубиці M777 необхідно правильно корегувати та наводити на ціль. Це відбувається зусиллями корегувальників ССО та піхотних підрозділів на полі бою, і лише тоді артилерія робить свою роботу.

Так само і вже славнозвісні HIMARS. Це чудова зброя, але щоб вразити з її допомогою ціль, потрібно виявити її, передати інформацію звідти, де фактично немає зв'язку, правильно навести комплекс, обманути ППО противника і завдати удару в правильний час, коли не працює ворожа РЕБ (радіоелектронна боротьба).

Якщо просто стріляти, то нічого не вийде. Мати таку зброю – це дуже важливо, але ще дуже важливо вміти її чітко використовувати. Просто стріляти в ту сторону – так не працює,

– пояснив Костенко.

ЗСУ пройшли тест

Нардеп також підтвердив слова міністра оборони України Олексія Резнікова, який напередодні заявив, що західні партнери, які постачають нам зброю, хотіли переконатися, що ЗСУ зможе правильно нею користуватися. Вони, так би мовити, мали пройти тест і зробили це. Відтак, можна сподіватися на те, що Захід ще активніше підтримуватиме Україну зброєю.

Костенко додав, що для Сполучених Штатів було важливо не просто подивитися, як ми використовуємо їхню зброю, а показати українським бійцям свою концепцію її використання і перевірити, чи сприйняли вони її.

Концепції використання радянської зброї часів "холодної війни" і натівської зброї досить різні,

– запевнив він.

За його словами, на перший погляд здається, що боєприпас радянського та натівського зразків, відрізняються лише калібрами, але це не так. Уся суть в концепції використання цих озброєнь.

Костенко пояснив, що радянська промисловість не могла виготовити досить точні гармати та інше озброєння, тож там вирішили йти шляхом масовості. Такою ж є і нинішня концепція росіян – це масові удари по українських населених пунктах, цивільній інфраструктурі, полях, позиція військових.

"Вони просто засипають, сподіваючись на те, що якийсь снаряд зі 100 чи 200 попаде в ціль", – додав нардеп.

Натомість натівська концепція зовсім інша – вона чітка. За їхніми стандартами, беруть точні ракети, точні гармати і точні снаряди. Ними необхідно чітко в ціль вразити, до прикладу, пункт управляння, склад забезпечення боєприпасами, конкретну техніку тощо. У такий спосіб знищується вся військова інфраструктура противника, не зачіпаючи та не знищуючи цивільну інфраструктуру.

Тому у росії така велика кількість складів з боєприпасами, а у США їх менше, але вони працюють точніше та ефективніше. Цю стратегію, на переконання Костенка, й повинна переймати Україна.

Вони хотіли показати нам, що за допомогою цієї зброї можна вражати точково, і це працює. Коли радянської зброї потрібно використати 50 боєприпасів, ті ж M777 знищують техніку з 2 – 3 пострілу,

– підсумував він.

Роман Костенко про ситуацію на фронті, зброю від партнерів та ЗСУ: дивіться відео