Оружие не работало бы без людей

Однако не стоит умалять усилий украинских защитников, ведь без искусного применения это оружие не работало бы эффективно. Об этом 24 каналу рассказал народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.

К теме Мы еще не начинали, – Данилов рассказал, как западное оружие меняет ход войны

Например, американские гаубицы M777 необходимо правильно корректировать и наводить на цель. Это происходит усилиями корректировщиков ССО и пехотных подразделений на поле боя, и только тогда артиллерия делает свою работу.

Так же и уже известные HIMARS. Это замечательное оружие, но чтобы поразить с его помощью цель, нужно обнаружить ее, передать информацию оттуда, где фактически нет связи, правильно навести комплекс, обмануть ПВО противника и нанести удар в правильное время, когда не работает враждебная РЭБ (радиоэлектронная борьба).

Если просто стрелять, ничего не получится. Иметь такое оружие – это очень важно, но очень важно уметь его четко использовать. Просто стрелять в ту сторону – так не работает,

– объяснил Костенко.

ВСУ прошли тест

Нардеп также подтвердил слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который накануне заявил, что поставляющие нам оружие западные партнеры хотели убедиться, что ВСУ сможет правильно им пользоваться. Они, так сказать, должны были пройти тест и сделали это. Следовательно, можно надеяться, что Запад еще активнее будет поддерживать Украину оружием.

Костенко добавил, что для Соединенных Штатов было важно не просто посмотреть, как мы используем их оружие, а показать украинским бойцам свою концепцию его использования и проверить, восприняли ли они его.

Концепции использования советского оружия времен "холодной войны" и натовского оружия достаточно разные,

– заверил он.

По его словам, на первый взгляд кажется, что боеприпас советского и натовского образцов отличаются только калибрами, но это не так. Вся сущность в концепции использования этих вооружений.

Костенко объяснил, что советская промышленность не могла изготовить достаточно точные пушки и другое вооружение, поэтому там решили идти по пути массовости. Такова же и нынешняя концепция россиян – это массовые удары по украинским населенным пунктам, гражданской инфраструктуре, полям, позициям военных.

"Они просто засыпают, надеясь, что какой-то снаряд из 100 или 200 попадет в цель", – добавил нардеп.

Натовская концепция совсем другая – она четкая. По их стандартам берут точные ракеты, точные пушки и точные снаряды. Ими нужно верно в цель поразить, например, пункт управления, состав обеспечения боеприпасами, конкретную технику и т.д. Таким образом, уничтожается вся военная инфраструктура противника, не затрагивая и не уничтожая гражданскую инфраструктуру.

Поэтому в России такое количество складов с боеприпасами, а в США их меньше, но они работают точнее и эффективнее. Эту стратегию, по убеждению Костенко, должна перенимать Украина.

Они хотели показать нам, что с помощью этого оружия можно поразить точечно, и это работает. Когда советскому оружию нужно использовать 50 боеприпасов, те же M777 уничтожают технику из 2 – 3 выстрела,

– подытожил он.

Роман Костенко о ситуации на фронте, оружии от партнеров и ВСУ: смотрите видео