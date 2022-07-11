Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Зараз українські воїни ефективно нищать ворожі склади на тимчасово окупованих територіях.

Зауважте Понад 200 у тяжкому стані, 120 загиблих: які втрати окупантів після удару ЗСУ на Херсонщині

Західна зброя виконує три важливі завдання

Олексій Данілов підкреслив, що за допомогою західного озброєння українські воїни ефективно нищать ворожі склади, пункти та техніку. Відповідно, ця зброя виконує 3 важливі завдання. Як зазначив Данілов, мова йде про деморалізацію, демілітаризацію та деокупацію.

Данілов зауважив, що надана міжнародними партнерами зброя та її ефективне застосування нівелює те, що в росіян є перевага у кількості техніки. Також секретар РНБО потролив російського диктатора путіна.

Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали,

– наголосив Данілов.

Зверніть увагу! На фоні численних поразок російські пропагандисти та чиновники неодноразово змінювали свою риторику щодо війни та її цілей. Днями російський диктатор владімір путін зробив заяву, що росія ще нібито нічого не починала. Однак втрати окупантів говорять зовсім про протилежне.

Українські воїни нищать військові склади окупантів

Щодня українські воїни завдають потужних ударів по позиціях окупантів та нищать їхні склади, пункти, техніку та живу силу. Наприклад, на Півдні 10 липня знищили 4 ворожі пункти.

Уночі 11 липня вибухи прогриміли біля тимчасово окупованої Каховки на Херсонщині. Радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що ЗСУ завдали потужного удару по окупантах у Таврійську. За даними джерел 24 каналу в спецслужбах, 120 окупантів ліквідовані, ще 200 потрапили до лікарень, половина з яких – у важкому стані.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський дав команду насамперед звільнити від окупантів Південь. Ці регіони є дуже цінними для економіки, тому Україна збирає мільйонні сили.

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