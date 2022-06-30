Столтенберг відповів, чи отримає Україна західні танки

Про це у Мадриді під час підсумкової пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє 24 канал. Він заявив, що в країн Альянсу немає списку з видами озброєння, поставки якого до України виключені.

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Відповідаючи на запитання щодо можливих поставок до України бойових танків західного зразка, Столтенберг заявив, що члени НАТО підтримують передачу більш сучасного озброєння, у тому числі західного.

Столтенберг зазначив, що НАТО має допомогти України перейти на сучасну зброю натівського зразка.

НАТО зараз має завдання допомогти Україні з переходом на сучасне озброєння натівського зразка. І звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо з цього,

– заявив генсек НАТО.

Він додав, що в НАТО розглядають широкий список озброєння натівського зразка і "це і є меседжем цього саміту".

Країни Заходу до цього відмовлялися надати Україні танки

Західні партнери надають військову допомогу Україні, відправляючи багато видів озброєння, щоб наша країна могла стримувати російських окупантів.

Водночас країни Заходу відмовлялися поставляти Україні танки західного зразка й літаки. Це підтвердив президент Франції Еммануель Макрон, який заявив, що країни Заходу мають домовленість не надавати Україн штурмові літаки та танки.

Основна причина полягає в тому, що Захід хоче уникнути втягування у війну з Росією. Саме через побоювання конфлікту з Росією в НАТО відкинули заклик України закрити повітряний простір над Україною.

Також слід додати, що в Конгрес США внесли законопроєкт, який передбачає навчання українських льотчиків-винищувачів. Конгресмен Адам Кінзінгер не виключає, що США врешті-решт нададуть літаки, про які просить Україна.

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