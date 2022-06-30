Уряд Швеції надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 500 мільйонів крон. Таким чином наші військові зможуть ще більше пришвидшити перемогу над ворогом.

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Швеція неодноразово допомагає Україні

Зауважимо, що Швеція вже чотири рази жертвувала військову техніку та все необхідне на користь України. Тоді мовилось як про бронебійні снаряди, так і про засоби індивідуального захисту. Крім того, наші військові отримували обладнання для розмінування, протитанкову зброю, вогнепальну зброю, продукти та інше.

А ще на рахунок Нацбанку Швеція переказала 500 та 577 мільйонів крон. Їх також спрямували на оборонний сектор нашої держави. Крім того, країна 110 мільйонів крок відправила фонду НАТО, який також займається підтримкою ЗСУ.

Україні продовжують отримувати зброю від партнерів

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ продемонстрували у дії польські САУ "Краб". Вони вже допомагають нашим військовим знищувати ворога на фронті. Наші оборонці підкреслили, що артилерійські установки боляче "кусають" окупантів на передовій.

Справжнім же дивом упродовж останніх днів став вчинок компанії Bayraktar. Ви ж пригадуєте, що українці спільно з Сергієм Притулою збирали кошти на покупку трьох безпілотників? Виробник БпЛА настільки вразився прагненням українців перемогти, що вирішив три Bayraktar TB2 подарувати нашим військовим. Невдовзі ці пташки теж даватимуть неабиякого жару російським військовим.

А от про MLRS та HIMARS ви теж точно чули. У Генштабі вирішили пояснити, чим кожна установка відрізняється. Передовсім слід розуміти, що обидві ці установки – реактивні системи залпового вогню. Вони хоч і мають певні спільні риси з радянськими зразками типу "Град", "Ураган" або "Смерч", але мають і певні відмінності. Причому і між собою теж.

MLRS може похизуватись відразу двома пусковими контейнерами для ракет. А сама система пересувається за допомогою гусеничної бази "Бредлі". Випускати вона може різноманітні ракети. Найпотужніша з них – ATACMS – здатна бити на відстань до 300 кілометрів.

Натомість HIMARS виділяється своєю мобільністю. Вона оснащена колісною базою, а також має скромнішу вагу. Правда, у HIMARS лише один контейнер для ракет. Але це не заважає цій установці випускати ті ж снаряди, що й MLRS.

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