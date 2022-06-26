Партнери України надають неоціненну підтримку для наших воїнів. Завдяки їм наші захисники та захисниці можуть ще ефективне тримати оборону та нищити російських окупантів.

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MLRS та HIMARS: чим вони відрізняються

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що і MLRS, так і HIMARS – це реактивні системи залпового вогню. Вони чимось схожі до звичних нам радянських БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" чи БМ-30 "Смерч". Втім, вони мають відмінності як і від радянських РСЗВ, так і між собою.

MLRS (Multiple Launch Rocket System) М270 має гусеничну базу "Бредлі" та два окремі пускові контейнери для ракет. Ракети можуть мати різну дальність та спроможності вражати ворога. Кожен контейнер може бути споряджений шістьма або однією ракетою. Така РСЗВ є універсальною. Найпотужніша ракета ATACMS має дальність польоту до 300 кілометрів, менші за класом снаряди можуть мати касетну частину, їх максимальна дальність – 32, 45 та 70 кілометрів.

Головна особливість HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – її мобільність. Ця РСЗВ отримала колісну базу та меншу масу. Що стосується пускового комплекту для ракет, то він такий самий, як і у MLRS. Тобто є можливість запуску або однієї ракети ATACMS (до 300 кілометрів) чи 6 менших боєприпасів дальністю до 70 кілометрів. Єдина відмінність – у HIMARS лише один контейнер, а у MLRS – два.

У Генштабі повідомили, що ми будемо отримувати від партнерів обидві установки із ракетами, які мають дальність до 70 кілометрів.

Війна Росії з Україною: останні новини

Росіяни не припиняють скаржитися на своє командування та жахливі втрати. За словами одного з них, його підрозділ майже повністю знищений, а тим, кому дивом вдалося вижити, наказали повертатися на позиції. Усі окупанти відмовилися виконувати наказ.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" та артилерії. Снаряди ворога цілили у будинки мирних українців, двоє людей отримали поранення.

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