Російські окупанти продовжують масштабний наступ на Донбас, Слобожанщину та намагаються втримати свої позиції на Півдні. Ворог має певні тактичні успіхи завдяки шаленим артилерійським обстрілам, але "переможним" настроєм окупанти похизуватися не можуть.

Читайте також Оточення Лукашенка розбіжиться, як пацюки з корабля, – Вячорка про контрнаступ ЗСУ

ЗСУ завдають ворогу важких втрат

Нашим розвідникам вдалося перехопити розмову бойовика так званої "ДНР". Він скаржиться на важкі бої з українськими воїнами та великі втрати.

За його словами, його підрозділ практично ліквідований, ЗСУ вели дуже прицільний вогонь по позиціях ворога.

Нас розбили в "пух і прах". З 12 почали обстрілювати, хоч би раз нас прикрили. Ми всі пішли у відмову. Більше нікуди ніхто. З мінометів, з чого тільки не крили. Сказали евакуюватися, ми потім приїхали, а нас питають, чого позиції залишили. Мовляв, повертайтеся. Та йдіть ви на... Вам треба, ви й повертайтеся,

– бідкається окупант.

Також він додав, що підрозділ зазнав шалених втрат, росіяни повтікали, а російський комбат, який нещодавно святкував 30-річчя, також ліквідований.

Війна Росії проти України: останні новини

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують знущатися з мирного населення. Стало відомо про те, що в Енергодарі окупанти беруть людей у полон, катують, б'ють струмом та ув'язнюють. Також росіяни вибивають з людей "зізнання" та вимагають викуп за їх звільнення.

НАТО планує розгорнути свої сили у Східній Європі. Повідомляється, що це може бути найбільше розгортання сил Альянсу з часів Холодної війни. Окрім того, у Мадриді НАТО може прийняти нову стратегічну концепцію, згідно з якою з Кремлем порвуть усі можливі зв'язки, а Росія буде розглядатися виключно як загроза для безпеки. Повідомляється, що варіанти розгортання додаткових сил НАТО на східному європейському фланзі ще пропрацьовуються.

Дивіться також – росіяни знищують Лисичанськ, місто потерпає від авіаударів: відео