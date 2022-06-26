Оточення Лукашенка розбіжиться, як пацюки з корабля. Відразу й дуже швидко, а для нас це буде момент. Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Франак Вячорка.
Важливо Росія збільшує свою військову присутність в Білорусі
За його словами, для цього моменту готується мобілізаційний план перемоги, в який вже записалося понад 200 тисяч людей. Вони майже зі всіх регіонів, державних підприємств та силових структур.
Цей план повинен допомогти демократичним силам Білорусі взяти владу нашої країни,
– акцентував Франак Вячорка.
Він розповів, що зараз запуск цього плану має мало шансів, адже стоять російські війська й відбувається тотальний терор.
"Лукашенко і його оточення відчувають, що є Путін. Як тільки щось відбудеться – він допоможе. Проте коли Путін буде слабшим, коли ця слабкість буде відчутна в білоруському суспільстві, – відразу все розсиплеться, як картковий будинок", – додав Франак Вячорка.
Дивіться повне відео інтервʼю Франака Вячорки щодо Білорусі:
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