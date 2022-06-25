Так, правоохоронці побували у 60 містах та селах, а також оглянули до 300 об'єктів.
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Заходи відбулися з метою нормалізації ситуації в регіоні, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки та порядку, а також відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до терористичної й диверсійної діяльності,
– розповіли нацгвардійці.
Що знайшли під час перевірок
- Один ручний протитанковий гранатомет;
- кілька одиниць зброї без документів;
- понад 1 тисячу набоїв;
- тротилові шашки;
- протитанкові міни;
- тактичні ножі;
- рації;
- понад півсотні кущів маку та 40 грамів речовини, схожої на канабіс;
- 2 комплекти форми Білорусі;
- пошкоджений квадрокоптер.
Правоохоронці виявили тротилові шашки на Волині / Фото військової частини №1141 Нацгвардії у Луцьку
Знахідки силовиків на Волині / Фото військової частини №1141 Нацгвардії у Луцьку
Усі незаконні знахідки вже вилучили / Фото військової частини №1141 Нацгвардії у Луцьку
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Білорусь та війна в Україні: останні новини
- 25 червня близько 4 години ранку по території України завдали масових ракетних обстрілів. Загалом ворог випустив 48 ракет. Частина з них запустили з літаків стратегічної авіації з території сателіта Росії – Білорусі. Атакували смертності снаряди Житомирську область. Унаслідок ракетного обстрілу загинув один український військовий.
- У Головному управлінні розвідки України повідомили, що у Білорусі досі перебувають близько 1,5 тисячі російських бійців. Серед них є сили протиповітряної оборони, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ.
- Також на території Білорусі перебуває російська техніка: літаки Су-34 та Су-30, дивізіон ракетного комплексу "Іскандер" та комплекси С-400 та С-300.
- Для повторного наступу на північні області України, Росія може швидко перекинути свої війська в Білорусь. Для цього державі-агресорці потрібні лише 3 дні.
- Через залученість до війни проти України 25 червня Білорусь позбавили статусу спостерігача в Енергетичній хартії. Таке рішення ініціювало Міненергетики України.
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