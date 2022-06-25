У Білорусі бракує сил та засобів для самостійних дій

Це одна з причин, чому Білорусь досі не здійснила повномасштабного вторгнення, бо опосередковано вона і так веде проти України війну, надаючи Росії свою територію та повітряний простір для запуску ракет. Про це 24 каналу розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Для самостійних активних наступальних дій у Білорусі бракує сил та засобів. По-перше, на сьогодні на білорусько-українському кордоні перебувають близько 5 тисяч військових армії Лукашенка. Якщо буде поставлене завдання створити ударне угруповання, цю кількість теоретично можна наростити за 1 -2 місяці. Але це не можна зробити непомітно.

По-друге, за словами Мусієнка, в українському командуванні точно моделюють різні сценарії розвитку подій. У цьому контексті, якщо говорити про напрямки, звідки можуть рухатися білоруська військові, починаючи з Волинського, можна зрозуміти, що там не так багато можливостей для руху. Так, мобільні групи теоретично можуть пробратися лісами, але коли йдеться про важку техніку, одразу зрозуміло, якими шляхами вона може рухатися.

Відтак, там здійснюють фортифікацію позицій. До прикладу, голова Рівненської обласної адміністрації розповів, що йде укріплення рубежів і позицій, а кількість водойм, лісів і боліт вказує на те, що противник може рухатися лише зрозумілими та відомими шляхами. Таку ж підготовку через можливу загрозу проводять на Київському та абсолютно усіх напрямках.

У нас є там військові Збройних Сил, прикордонники, сили територіальної оборони, спецпідрозділи Нацгвардії. Є всі сили та засоби для того, щоб відбити потенційний наступ білоруських військ, якщо вони зважаться на таку безглузду ініціативу,

– впевнений Мусієнко.

Якщо не виключати той варіант, що білоруси захочуть підтягнути якісь резерви, а Росія зможе їх сформувати та рухатися спільно – на переконання експерта, це буде складніше, але теж не є чимось фатальним.

Все ж, непотрібно забувати, що українські Сили оборони змогли зупинити й відбити наступ російських сил на Київ, які є досвіченішими та боєздатнішими, ніж білоруські підрозділи, адже Росія – це країна, яка постійно веде війни.

"Звичайно, якісь більш підготовлені підрозділи у них є. В Білорусі таких підрозділів від 3,5 до 5 тисяч – це сили спеціальних операцій, десант і спецпризначенці", – пояснив Мусієнко.

Що стосується решти війська, то відомо, що на 75% білоруська армія складається з солдатів строкової служби. Це, звичайно, також впливає на якість та компетентність.

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