В Беларуси не хватает сил и средств для самостоятельных действий

Это одна из причин, почему Беларусь до сих пор не осуществила полномасштабное вторжение, потому что косвенно она и так ведет против Украины войну, предоставляя России свою территорию и воздушное пространство для запуска ракет. Об этом 24 каналу рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Для самостоятельных активных наступательных действий у Беларуси не хватает сил и средств. Во-первых, сегодня на белорусско-украинской границе находятся около 5 тысяч военных армии Лукашенко. Если будет поставлена задача создать ударную группировку, это количество теоретически можно нарастить за 1-2 месяца. Но это нельзя сделать незаметно.

Во-вторых, по словам Мусиенко, в украинском командовании точно моделируют разные сценарии развития событий. В этом контексте, если говорить о направлениях, откуда могут двигаться белорусские военные, начиная с Волынского, можно понять, что там не так много возможностей для движения. Так, мобильные группы теоретически могут пробраться через лес, но когда речь идет о тяжелой технике, сразу понятно, по каким путям она может двигаться.

Следовательно, там осуществляют фортификацию позиций. К примеру, глава Ровенской областной администрации рассказал, что идет укрепление рубежей и позиций, а количество водоемов, лесов и болот указывает на то, что противник может двигаться только по понятным и известным путям. Такую же подготовку из-за возможной угрозы проводят на Киевском и абсолютно всех направлениях.

У нас есть там военные Вооруженных Сил, пограничники, силы территориальной обороны, спецподразделения Нацгвардии. Есть все силы и средства для того, чтобы отразить потенциальное наступление белорусских войск, если они отважатся на такую бессмысленную инициативу,

– уверен Мусиенко.

Если не исключать тот вариант, что белорусы захотят подтянуть какие-то резервы, а Россия сможет их сформировать и двигаться совместно – по убеждению эксперта, это будет сложнее, но тоже не является чем-то роковым.

Тем не менее, не нужно забывать, что украинские Силы обороны смогли остановить и отразить наступление российских сил на Киев, которые более опытные и боеспособные, чем белорусские подразделения, ведь Россия – это страна, которая постоянно ведет войны.

"Конечно, какие-то более подготовленные подразделения у них есть. В Беларуси таких подразделений от 3,5 до 5 тысяч – это силы специальных операций, десант и спецназовцы", – пояснил Мусиенко.

Что касается остальных войск, то известно, что на 75% белорусская армия состоит из солдат срочной службы. Это также влияет на качество и компетентность.

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