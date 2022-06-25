Военный эксперт Олег Жданов склоняется к позиции украинской разведки. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

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"Для Лукашенко это может стать последним приказом, который он отдаст в должности, которую незаконно занимает. Или вообще в этой жизни", – сообщил Олег Жданов.

Такой приказ может повлечь за собой социальный взрыв. Все же в Беларуси антивоенные настроения набирают обороты,

– рассказал Жданов.

По его словам, там народ в первую очередь задает вопрос: "Зачем нам вообще война?". В этом немалую роль сыграла российская армия, которая в январе находилась на учениях в Беларуси.

Как повлияли российские войска

Олег Жданов отметил, что белорусы поняли, что такое российская армия и вообще война.

Они на себе ощутили последствия. Белорусская армия использовалась как прислуга для российской армии. Они перегружали тела убитых российских солдат. Перегружали раненых, которых привозили, и грузили их в санитарные поезда,

– сообщил Олег Жданов.

"Белорусы были лишены возможности нормально обслуживать в медицинских учреждениях, потому что они были полностью забиты российскими ранеными. Даже белорусских солдат, особенно срочников, привлекли для отмывания техники, пришедшей на ремонт, от крови и остатков человеческих тел", – добавил Жданов.

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