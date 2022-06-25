Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, Россия сейчас испытывает огромный дефицит военных, им не хватает людей.

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Эксперт отметил, что Россия не могут использовать только потенциал своей так называемой "второй армии мира".

Им нужен любой (человеческий ресурс – 24 канал). Наемники из Сирии не приехали, как обещал Башар Асада о 15 тысячах человек. Из Ливии тоже не приехали,

– объяснил Коваленко.

Он говорит, что в России нет сейчас достаточно ресурса даже в формате какого-нибудь "пушечного мяса", которое можно было бы использовать, чтобы отвлечь внимание на определенных направлениях.

Эксперт считает, что именно поэтому они (россияне – 24 канал) пытаются всеми ресурсами как-то заставить Беларусь принять участие в войне против Украины.

Но, по мнению Коваленко, россиянам это не удастся .

"Они могут использовать эти провокации, но белорусы понимают, что любое участие в этой войне для ее армии – это тотальное поражение и позор. Они вообще уничтожат свою армию в Украине", – добавил он.

Угроза наступления из Беларуси: последние новости

Украинская разведка отмечает, что белорусские войска могут атаковать Украину только в составе российско-белорусской группировки . Лучших ударных сил нет, однако Россия может вернуть свои войска снова в Беларусь.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что сейчас на территории Беларуси приблизительно 1,5 тысячи российских военных.

К тому же, по информации белорусских телеграмм-каналов , россияне начали вывозить из Беларуси боеприпасы.

В ГУР сообщали ранее , что для того чтобы втянуть белорусов в войну, российские спецслужбы планируют подрыв домов в Мозыре.

В разведке говорят , что масштабные ракетные удары 25 июня по украинской территории являются именно попыткой втянуть Беларусь в войну против Украины.

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