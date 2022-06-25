Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, Росія зараз відчуває величезний дефіцит військових, їм не вистачає людей.

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Експерт зазначив, що Росія не можуть використовувати лише потенціал своєї так званої “другої армії світу”.

Їм потрібен хоч якийсь (людський ресурс – 24 канал). Найманці з Сирії не приїхали, як обіцяв Башар Асада про 15 тисяч людей. З Лівії також не приїхали,

– пояснив Коваленко.

Він каже, що в Росії немає зараз достатньо ресурсу навіть у форматі якогось "гарматного м'яса", яке можна було б використовувати, щоб відволікти увагу на певних напрямках.

Експерт вважає, що саме через це вони (росіяни – 24 канал) намагаються всіма ресурсами якось змусити Білорусь взяти участь у війні проти України.

Але, на думку Коваленка, росіянам це не вдасться.

"Вони можуть використовувати ці провокації, але білоруси розуміють, що будь-яка участь у цій війні для її армії – це тотальна поразка та ганьба. Вони взагалі знищать свою армію в Україні", – додав він.

Загроза наступу з Білорусі: останні новини

Українська розвідка наголошує, що білоруські війська можуть атакувати Україну лише у складі російсько-білоруського угруповання. Найкращі ударних сил немає, проте Росія може повернути свої війська знову у Білорусь.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що зараз на території Білорусі є приблизно 1,5 тисячі російських військових.

До того ж, за інформацією білоруських телеграм-каналів росіяни почали вивозити з Білорусі боєприпаси.

У ГУР повідомляли раніше, що для того, аби втягнути білорусів у війну, російські спецслужби планують підрив будинків у Мозирі.

У розвідці кажуть, що масштабні ракетні удари 25 червня по українській території є саме спробою втягнути Білорусь у війну проти України.

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