В частности, грузят боеприпасы в населенном пункте Бронная Гора. Там размещается 46-й арсенал боеприпасов.

К теме Россия планирует подрыв домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, - ГУР

"Количество боеприпасов настолько велико, что россияне самостоятельно не могут организовать все и отправляют военнослужащих из других подразделений в помощь", – написали в Обществе железнодорожников Беларуси.

Присоединяют к обычным вагонам

После того, как оккупанты загрузят 6 – 10 вагонов, отправляют их на станцию Минского железнодорожного узла. Там уже их "цепляют" к обычным грузовым поездам и отправляют по маршруту Минск – Орша – Красное – Смоленск на станции назначения в Россию.

К слову Идеального сценария нет, – Латушко предположил, как вырвать Беларусь из-под контроля России

Готовят провокации

Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал, что Владимир Путин пытается уговорить самопровозглашенного Александра Лукашенко начать новое наступление из Беларуси. Кроме того, они хотят отомстить Польше за помощь Украине.

"Мы уже владеем информацией из нескольких источников о провокациях на границе с Польшей. Этот план предусматривает возможные обстрелы, скажем так, финский сценарий, когда якобы НАТО провоцирует ситуацию, происходят элементы агрессии, и вооруженные силы Беларуси вместе с союзником Россией дают ответ", – отметил Латушко.

Кстати Ситуация становится напряженной, – Латушко объяснил последние встречи "верхушек" России и Беларуси.

Участие белорусов в войне

Спикер InformNapalm Михаил Макарук считает, что не нужно ждать, когда Беларусь вступит в войну, поскольку она уже это сделала. В частности, белорусских полицейских и офицеров КГБ фиксировали в Черниговской области в начале вторжения. Также расследователи обнаружили белорусскую форму в подбитых машинах 24 – 25 февраля.

Макарук подчеркнул, что в настоящее время не существует независимых вооруженных сил и КГБ в Беларуси, поскольку 80% из них выпускники академии федеральной службы безопасности России.

Обратите внимание – Лукашенко и Путин хотят мести для Польши: смотрите видео