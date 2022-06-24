Поддержка Украины Польшей раздражает Лукашенко и Путина

Об этом 24 канала рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. По его словам, пока неизвестно, будет ли он реализован или может даже перенесется на границу с Литвой. Латушко считает, что именно это сейчас главная тема обсуждения между российским и белорусским диктаторами – Путиным и Лукашенко.

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Это реакция, что Украина получила статус кандидата в ЕС. С чем, кстати, я поздравляю вас и украинский народ,

– заметил Латушко.

Белорусский оппозиционер объяснил, что информация о вероятных провокациях на границах поступала еще в прошлом году до начала так называемой гибридной войны с нелегальными мигрантами. Ее целью было проверить НАТО на реакцию на выполнение 5-й статьи устава Альянса.

Напомним! В статье 5 устава НАТО говорится о коллективной обороне членов Североатлантического союза. Ее принцип заключается в том, что нападение на любую из стран-членов НАТО рассматривается как нападение на них всех. Следовательно, к обороне применяют военные силы не только подвергшейся нападению страны, но и всего Альянса.

"Мы уже владеем информацией из нескольких источников относительно провокаций на границе с Польшей. Этот план предусматривает возможные обстрелы, скажем так, финский сценарий, когда якобы НАТО провоцирует ситуацию, происходят элементы агрессии, и вооруженные силы Беларуси вместе с союзником Россией дают ответ", - объяснил Латушко.

Он добавил, что это будет происходить от фактического пересечения границы, то есть речь идет о возможном обстреле территории. Идея этого плана прежде всего заключается и в том, чтобы "отомстить" Польше за ту роль, которую она играет в поддержке Украины.

У Лукашенко это вызывает особое раздражение. Раздражение это вызывает и в Кремле. И действительно это цель,

– подчеркнул оппозиционер.

Путин хочет проверить реакцию НАТО

Латушко подчеркнул, что речь не идет о реальной войне. Скорее о столкновении, спектакле с применением боевого оружия, с обстрелами. Какого масштаба будут эти обстрелы, будет зависеть, в частности, от реакции Польши.

Цель проверки того, как будет действовать НАТО, также сохраняется. Поэтому не модна исключать реализацию этого плана, который, подчеркнул Латушко, существует. Вероятность того, что это произойдет.

"Мы сейчас, конечно, с вами рассматриваем гипотезу. То есть то, что план существует – это одно, а будет ли он реализован – это абсолютно второе. В каком масштабе – это третье. Опять же, какова будет реакция со стороны НАТО – это четвертое ", – подытожил Павел Латушко.

Латушко рассказал о возможных провокациях Беларуси на границе с Польшей: смотрите видео