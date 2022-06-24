Об этом сказал Павел Латушко – белорусский оппозиционер и экс-министр культуры Белоруссии. Свои наблюдения о возможном вступлении Беларуси в наземную операцию в Украине он высказал 24 каналу.

Внимание Это уже факт, – в InformNapalm рассказали об участии белорусов в войне в Украине

В частности, оппозиционер подчеркнул, что следует обратить внимание на происходящее на "внешнем контуре". А именно:

мы знаем, что Мишустин (российский глава правительства) находился в Минске, но Лукашенко с ним не встретился. Он спрятался в своем доме в Александрии;

затем белорусский глава неожиданно вылетел в Санкт-Петербург к Владимиру Путину;

впоследствии в Минск прибыл Лавров – министр иностранных дел России;

а вчера, 23 июня, белорусский министр обороны Виктор Хренин находился в Москве, он наведался к своему коллеге Шойгу на переговоры.

Все это складывается в определенный клубок. Это значит, что ситуация становится напряженной. Продолжаются достаточно серьезные переговоры,

– объяснил Латушко последние встречи "верхушек" России и Беларуси.

О чем договаривалась "верхушка" стран

В частности, как он считает, говорилось о дальнейших шагах России с учетом режима Лукашенко.

"Прежде всего, могла идти речь о возможном вхождении в наземную операцию. Однако самостоятельно белорусские вооруженные силы вряд ли согласятся на это. Здесь нужно внимательно отслеживать перемещение российских войск", – добавил Латушко.

Белорусская элита начала бежать из Мозыря

Если касается ситуации в Мозыре, еще тогда, когда рядом находились ракетные войска России и наносили удары по Украине, жители города на это не реагировали. Хотя попытки выходить на акции все же были, несмотря на угрозу попасть в тюрьму.

Однако белорусский диктатор Александр Лукашенко говорил, якобы если Украина нанесет ракетный удар по Мозырю, наш ответ будет "мощным". То есть самопровозглашенный глава не исключает такой ситуации.

Справка. Приближенные к белорусскому диктатору Александру Лукашенко чиновники и предприниматели готовятся к тому, что диктатор все же отдаст приказ об участии своей армии в войне против Украины. СМИ сообщали, что белорусская элита даже начала организовывать эвакуацию собственных семей и имущества из Мозыря.

Что еще происходит в Беларуси

Приближенные к Лукашенко белорусские чиновники и предприниматели готовятся к тому, что диктатор все же согласится с авантюрой Путина и отдаст приказ об участии своей армии в войне против Украины. При этом в глобальный успех агрессивных действий многие не верят.

готовятся к тому, что диктатор все же согласится с авантюрой Путина При этом несмотря на начало мобилизационных учений военных Беларуси, признаки их подготовки к наступлению не зафиксированы. В то же время, риск продвижения к границам Украины остается минимальным.

признаки их подготовки к наступлению Вместе с тем международное разведывательное сообщество InformNapalm уже зафиксировало участие белорусских военных в войне на стороне России. Об этом 24 канала рассказал общественный деятель и пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарук. Он также добавил, что в Черниговской области фиксировали белорусских полицейских и офицеров КГБ.

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