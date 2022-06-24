Про це сказав Павло Латушко – білоруський опозиціонер та ексміністр культури Білорусі. Свої спостереження щодо можливого вступу Білорусі у наземну операцію на Україну він висловив 24 каналу.

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Зокрема, опозиціонер наголосив, що варто звернути увагу на те, що відбувається на "зовнішньому контурі". А саме:

ми знаємо, що Мішустін (російський глава уряду) був у Мінську, але Лукашенко з ним не зустрівся. Він сховався у своєму будинку в Олександрії;

потім білоруський глава несподівано вилетів в Санкт-Петербург до Володимира Путіна;

згодом у Мінськ прибув Лавров – міністр закордонних справ Росії;

а вчора, 23 червня, білоруський міністр оборони Віктор Хренін перебував у Москві, він навідався до свого колеги Шойгу на перемовини.

Все це складається у певний клубок. Це означає, що ситуація стає напруженою. Тривають досить серйозні перемовини,

– пояснив Латушко останні зустрічі "верхівок" Росії та Білорусі.

Білоруська еліта почала тікати з Мозиря

Якщо стосується ситуації в Мозирі, ще тоді, коли поруч перебували ракетні війська Росії та завдавали ударів по Україні, мешканці міста на це не реагували. Хоча спроби виходити на акції таки були, попри загрозу потрапити у в'язницю.

Однак білоруський диктатор Олександр Лукашенко говорив, мовляв, якщо Україна завдасть ракетного удару по Мозирю, наша відповідь буде "потужною". Тобто самопроголошений глава не виключає такої ситуації.

Довідка. Наближені до білоруського диктатора Олександра Лукашенка посадовці та підприємці готуються до того, що диктатор все ж таки віддасть наказ про участь своєї армії у війні проти України. ЗМІ повідомляли, що білоруська еліта навіть почала організовувати евакуацію власних родин та майна з Мозиря.

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