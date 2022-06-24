Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко. По его словам, сейчас белорусы должны сделать важный шаг, в частности, создать национально-освободительное движение.
К теме Ситуация становится напряженной, – Латушко объяснил последние встречи "верхушек" России и Беларуси
Он говорит, что для этого уже есть соответствующие структуры, готовые к активным действиям.
Да, здесь нет идеального сценария, невозможно идеально бороться за независимость. К сожалению, Лукашенко завел страну в тупик, что приведет к потере нашей независимости и суверенитету.
– считает Латушко.
Он подчеркнул, что белорусы должны бороться за сохранение независимости своей страны.
Как белорусским военным спастись от войны
Латушко заверил, что Лукашенко может отдать приказ о вторжении в Украину только тогда, когда произойдет перемещение российских вооруженных сил в большем количестве, чтобы они могли объединиться с белорусскими военными.
По его словам, если это произойдет, то белорусская оппозиция будет делать то, что делала в феврале:
- будет призывать сжечь военные билеты тем, кого могут мобилизовать,
- будет обращаться к офицерам по поводу неисполнения приказов,
- организуют протесты и партизанскую войну,
- будет работать народная разведка.
Латушко отметил, что лучший вариант для белорусских военных – бежать в леса.
Это не дезертирство, а действия в интересах белорусского народа и дружеских будущих отношений с Украиной. Я надеюсь, что военные белорусы будут делать именно так и будут формировать подразделения против режима Лукашенко,
– заявил он.
Оппозиционер добавил, что белорусы находятся под информационным "зонтиком" России, ведь российские пропагандисты говорят ложь и перекручивают факты.
"Идет риторика, что Украину "освобождают", а российские военные "освободители". Все представляется абсолютно наоборот по отношению к правде", – объяснил он.
Латушко о возможном вступлении Беларуси в войну, национальном сопротивлении и Лукашенко
К слову, приближенные к Лукашенко белорусские чиновники и предприниматели готовятся к тому, что диктатор согласится на авантюру Путина и отдаст приказ об участии своей армии в войне против Украины.
При этом, несмотря на начало учений военных Беларуси, признаки их подготовки к наступлению не зафиксированы. Риск продвижения к границам Украины остается минимальным.