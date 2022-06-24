Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та ексміністр культури Білорусі Павло Латушко. За його словами, зараз білоруси мають зробити важливий крок, зокрема створити національно-визвольний рух.

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Він каже, що для цього вже є відповідні структури, які готові до активних дій.

Так, тут немає ідеального сценарію, неможливо ідеально боротися за незалежність. На жаль, Лукашенко завів країну в тупик, що призведе до втрати нашої незалежності і суверенітету,

– вважає Латушко.

Він наголосив, що білоруси мають боротися за збереження незалежності своєї країни.

Як білоруським військовим врятуватися від війни

Латушко запевнив, що Лукашенко може віддати наказ щодо вторгнення в Україну лише тоді, коли відбудеться переміщення російських збройних сил у більшій кількості, щоб вони могли об’єднатися з білоруськими військовими.

За його словами, якщо це станеться, то білоруська опозиція робитиме те, що робила в лютому:

закликатиме спалити військові квитки тим, кого можуть мобілізувати,

звертатиметься до офіцерів щодо невиконання наказів,

організують протести та партизанську війну,

працюватиме народна розвідка.

Латушко зазначив, що найкращий варіант для білоруських військових – тікати в ліси.

Це не дезертирство, а дії в інтересах білоруського народу і дружніх майбутніх відносин з Україною. Я сподіваюся, що військові білоруси будуть робити саме так і формуватимуть підрозділи проти режиму Лукашенка,

– заявив він.

Опозиціонер додав, що білоруси перебувають під інформаційною “парасолею” Росії, адже російські пропагандисти говорять брехню та перекручують факти.

"Йде риторика, що Україну "звільняють", а російські військові "асвабадітелі". Все представляється абсолютно навпаки стосовно правди", – пояснив він.

Латушко про можливий вступ Білорусі у війну, національний спротив та Лукашенка



До слова, наближені до Лукашенка білоруські посадовці та підприємці готуються до того, що диктатор таки погодиться на авантюру Путіна та віддасть наказ про участь своєї армії у війні проти України.

При цьому, попри початок навчань військових Білорусі, ознак їхньої підготовки до наступу не зафіксовано. Ризик просування до кордонів України залишається мінімальним.