Щодо Білорусі також призупинили тимчасове застосування договору до Енергетичної Хартії. Відповідне рішення схвалили на спеціальній сесії Конференції Енергетичної Хартії, яка відбувалася 24 червня у Брюсселі.

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Держава-агресор, що порушує міжнародні угоди, зневажає права інших держав і народів, як і її сателіт, заслуговують на міжнародну ізоляцію, зокрема в енергетичних спільнотах та організаціях,

– заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зауважимо, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Міненергетики неодноразово виступало з ініціативою позбавити Росію та Білорусь статусу спостерігачів в Енергетичній Хартії.

Довідка. Договір про Енергетичну Хартію підписали близько 60 країн світу та Європейський Союз. Він закріплює основні принципи співпраці у сфері захисту іноземних інвестицій, встановлює транзитні правила до енергетичних систем та механізми вирішення суперечок між договірними сторонами, інвестори та державами. Росія і Білорусь підписали договір, але так і не ратифікували його. Водночас Білорусь застосувала Хартію тимчасово.

Війна в Україні та Білорусь: останні новини

Близько 4 години ранку 25 червня по Україні здійснили масові ракетні обстріли. Загалом ворог випустив 48 ракет. Частина з них летіла з території Білорусі. Їх запустили з літаків стратегічної авіації по Житомирській області. Унаслідок атаки загинув один військовий, а ще один – зазнав поранень.

За даними представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, у Білорусі досі перебувають близько 1,5 тисячі російських військових. Серед ниє є сили протиповітряної оборони, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ. Крім того, на території Білорусі дислокуються літаки Су-34 та Су-30, які атакують північні області України ракетами.

Також у Білорусі є один російський дивізіон ракетного комплексу "Іскандер", який періодично висувають до кордону з Україною, а також комплекси С-400 та С-300.

Загалом Росія доволі швидко може перекинути свої війська в Білорусь для повторного наступу на звільнені області України. Для цього ворогу може знадобитися лише близько 3 днів.

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