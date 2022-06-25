Что касается Беларуси, то приостановили временное применение договора к Энергетической Хартии. Соответствующее решение было одобрено на специальной сессии Конференции Энергетической Хартии, которая состоялась 24 июня в Брюсселе.

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Государство-агрессор, нарушающее международные соглашения, презирает права других государств и народов, как и его сателлит, заслуживают международной изоляции, в частности в энергетических сообществах и организациях,

– заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Заметим, что после полномасштабного вторжения российских войск в Украину Минэнергетики неоднократно выступало с инициативой лишить Россию и Беларусь статуса наблюдателей в Энергетической Хартии.

Справка. Договор об Энергетической хартии подписали около 60 стран мира и Европейский союз. Он закрепляет основные принципы сотрудничества в сфере защиты иностранных инвестиций, устанавливает транзитные правила в энергетические системы и механизмы разрешения споров между договорными сторонами, инвесторами и государствами. Россия и Белоруссия подписали договор, но так и не ратифицировали его. В то же время Беларусь применила Хартию на время.

Война в Украине и Беларусь: последние новости

Около 4 часов утра 25 июня по Украине совершили массовые ракетные обстрелы. В общей сложности враг выпустил 48 ракет. Часть летела с территории Беларуси. Их запустили из самолетов стратегической авиации по Житомирской области. В результате атаки погиб один военный, а еще один – получил ранения.

По данным представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, в Беларуси до сих пор находятся около 1,5 тысяч российских военных. Среди них силы противовоздушной обороны, подразделения специального назначения и ракетных войск. Кроме того, на территории Беларуси дислоцируются самолеты Су-34 и Су-30, атакующие северные области Украины ракетами.

Также в Беларуси есть один российский дивизион ракетного комплекса "Искандер", периодически выдвигаемый к границе с Украиной, а также комплексы С-400 и С-300.

В целом, Россия довольно быстро может перебросить свои войска в Беларусь для повторного наступления на освобожденные области Украины. Для этого врагу может потребоваться около 3 дней.

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