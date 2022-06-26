Відповідну інформацію він озвучив під час зустрічі з Олександром Лукашенком. Це трапилось 25 червня.

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Під час зустрічі самопроголошений президент Білорусі заявив, що разом з Путіним візьмуть участь у Форумі регіонів у Гродно у форматі відеоконференції.

Обговоримо питання проведення Форуму регіонів. Думаю, що ми, як завжди, візьмемо участь у ньому у вигляді відеоконференції. Звернемося. Цей форум проводять парламентарі — верхні палати парламентів у нас і в Росії. Вони добре організовують та проведуть у Гродно дуже гарний форум,

– сказав Лукашенко.

Варто пригадати, що раніше цю поїздку вже анонсували в Кремлі. Зокрема, 20 червня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що Путін 30 червня приїде в білоруське Гродно.

Однак, вже через два дні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков почав говорити, що участь Володимира Путіна залишається під питанням.

Останні новини щодо зустрічі Путіна та Лукашенка

Російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрілись в Росії. Лукашенко в ніч проти 25 червня прибув у російський в Санкт-Петербург.

Під час цієї зустрічі Путін з Лукашенком серед іншого обговорювали "забезпечення світової безпеки" шляхом можливості забезпечення Білорусі ядерною зброєю. Путін обіцяв допомогти Лукашенку з ядерною зброєю. Зокрема надати партію комплексів "Іскандер-М", які можуть запускати як звичайні ракети, так і використовувати ядерні боєприпаси. Проте мовилось про перспективу.

Окрім цього, на цій зустрічі Путін пообіцяв інформувати Лукашенка про війну в Україні. Сказав також, що є проблеми. Проте, мовляв, вони пов'язані із "забезпеченням безпеки в регіоні та світі загалом".

Окрім того, Лукашенко ізоляція Литвою Калінінграда назвав фактично оголошенням війни.Литва вирішила припинити транзит російських товарів, які потрапили під санкції ЄС, Саме тому їх частково заборонить залізницею до Калінінграда та області.

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