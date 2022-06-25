Володимир Путін поїде остаточно переконувати Олександра Лукашенка вторгнутися в Україну. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.
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На його думку, в цьому немає ніяких сумнівів. "Саме за цим він туди і їде. Але як відреагує Лукашенко – цього я не знаю", – зазначив Фейгін.
Метод добирання Путіна до Білорусі
"З моєї точки зору, на літаку він не полетить туди. Туди доїхати цілком можна, навіть на автомобілі. Методів мільйон", – зазначив російський правозахисник.
Він припустив, що може полетіти літак і його основний борт – це необхідно тільки для відволікання. Не факт, що Володимир Путін все ж справді буде у літаку.
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