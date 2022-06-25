Владимир Путин поедет окончательно убеждать Александра Лукашенко вторгнуться в Украину. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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По его мнению, в этом нет никаких сомнений. "Именно за этим он туда и едет. Но как отреагирует Лукашенко – этого я не знаю", – отметил Фейгин.
Метод поезда Путина в Беларусь
"С моей точки зрения, на самолете он не полетит туда. Туда доехать вполне можно, даже на автомобиле. Методов миллион", – отметил российский правозащитник.
Он предположил, что самолет может полететь и его основной борт – это необходимо только для отвлечения. Не факт, что Владимир Путин все-таки действительно будет в самолете.
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