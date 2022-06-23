По словам Шойгу, нынешние обстоятельства "диктуют необходимость принятия срочных совместных мер "по укреплению обороноспособности обеих стран. Об этом приспешник Путина заявил российским пропагандистским СМИ после встречи с белорусским военным высокопоставленным чиновником.

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Россия и Беларусь планируют совместно и срочно "усиливать обороноспособность"

Отмечается, что в ходе встречи главы министерств стран-агрессоров обсудили военно-политическую ситуацию, вопросы военно-технического сотрудничества между ведомствами двух стран, подготовку к совместным оперативным учениям под названием "Щит союза – 2023", а также вопрос так называемого "патриотического воспитания" молодежи.

Справка. "Щит союза – 2023" – масштабная программа российско-белорусских военных учений, объявленная осенью 2021 года, накануне широкомасштабного нападения России на Украину. Речь идет о сотрудничестве России и Беларуси в отраслях радиационной, химической и биологической "защиты", радиоэлектронной борьбы, топогеодезического и навигационного обеспечения.

Добавим, что после встречи с Хрениным, Шойгу дал комментарий российскому пропагандистскому СМИ, в котором отметил необходимость укрепления "обороноспособности" при нынешних обстоятельствах.

Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности "союзного государства", повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы противовоздушной обороны,

– заявил Шойгу.

Российский министр подчеркнул, что такие действия становятся "все актуальнее", и Россия готова оказать поддержку "белорусским друзьям".

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К слову, актуальность таких действий действительно усиливается, ведь серия "хлопка" в России продолжается. Так называемые "хлопки" на территории страны-агрессора продолжают звучать:

Под Москвой 23 июня вспыхнул завод по изготовлению красок. В результате инцидента обрушилась крыша здания – там было 10 емкостей с легковоспламеняющимися веществами.

Между тем, в Бурятии возникли перебои с электроэнергией – на Гусиноозерской ГРЭС возникла авария. В Улан-Уде в результате инцидента прекратили свое движение трамваи и перестали работать светофоры.

На днях раньше в Брянской области горела военная часть. В результате пожара сгорело много российской техники, которая, вероятно, ремонтировалась после боевых действий в Украине.

Недалеко от Москвы, в Сергиевом Посаде, пожар произошел на территории оптико-механического завода – среди прочего, там производилась и военная оптика.

Загорелся недавно и Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, связываемый с супругой Виктора Медведчука. На одном из обнародованных видео видно, что НПЗ атаковал неизвестный беспилотник.

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