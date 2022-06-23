Для белорусов фактически эта война непонятна, ведь у них очень мало достоверной информации. Об этом 24 канала рассказал глава кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Кавалевский.

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По его словам, для них Лукашенко – миротворец. А путинские войска в Украине – это те, кто освобождает от антироссийского давления и раздает гуманитарную помощь. В момент, когда украинские войска якобы стреляют по своим городам, убивают украинцев и обвиняют в этом россиян.

Поэтому многие белорусы не понимают того, что происходит сегодня в Украине. Это то, что нам нужно исправлять. Это то, что является большой проблемой, потому что у белорусов очень ограничен доступ к качественной и объективной информации.

– рассказал Валерий Кавалевский.

При этом он отметил, что поддержка Лукашенко никогда не выйдет за 30%. Это его основной электорат.

Кроме того, Валерий Кавалевский сообщил, что угрозы нестабильности в государстве помогают белорусским властям утверждать, что якобы именно они обеспечивают эту стабильность. Ведь экономика работает, а люди получают заработную плату.

В то же время белорусы, хоть и находятся под пропагандой, но видят, что экономика начинает разваливаться. Уже внутренний валовой продукт сократился на 9%,

– отметил Валерий Кавалевский.

Также он добавил, что десятки тысяч специалистов начали уезжать, меняются цены на недвижимость. Это такие объективные параметры, которые показывают отношение белорусов к ситуации в Украине.

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Из-за больших потерь в технике россиян вооружение им могут предоставить белорусы. Также не исключено, что территорию Беларуси у украинской границы государство-агрессорка использует для своей военной базы. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Пока режим Лукашенко будет руководить Беларусью, будет существовать угроза наступления тамошней армии в Украину. Однако сейчас у них нет достаточных сил для войны. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Белорусская армия проводит разные мероприятия боевой подготовки. Также продолжаются учения с белорусскими подразделениями сил специальных операций. Именно в этих учениях привлекли инструкторов вооруженных сил России.

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