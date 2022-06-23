Таким образом, россияне пытаются сковывать наши войска и повредить их передислокации. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает 24 канал.

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Наступать россияне пока не собираются

Для масштабного наступления на Севере отсутствует достаточное количество сил. Однако оккупанты систематически обстреливают наши силы обороны в Черниговской и Сумской областях.

Кстати, в утренней сводке Генштаба тоже сообщали, что на Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах. Батальонные тактические группы, стоящие на границе, входят в состав 1 танковой армии западного военного округа. Кроме того, там есть подразделения воздушно-десантных войск.

Захватчики усовершенствуют оборонительные позиции в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Обратите внимание! Ранее в МВД отмечали, что повторное наступление россиян с Севера – маловероятно. Для него оккупантам требуются достаточно большие войска и в частности вооружение. Большое количество сил россияне уже сконцентрировали на Востоке Украины. Однако украинские защитники не расслабились, они готовы к любому сценарию.

Обстрелы Черниговщины и Сумщины

В Черниговской области ночью 23 июня россияне обстреляли из минометов подразделения украинских пограничников вблизи села Гремяч. К счастью, потерь нет.

Сумщину враг обстреливал целый день из разных видов оружия – зафиксировали около сотни артиллерийских прилетов. Под огнем оказались 4 района области. В результате атак повреждены дома мирных жителей, Атинский психоневрологический интернат, водонапорная башня, электросети, а также ферма, на которой пострадали животные.

Кроме того, оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку. Один человек погиб. Также во время патрулирования взорвались на мине полицейские. 5 человек получили травмы, один – погиб.

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