Таким чином росіяни намагаються сковувати наші війська та зашкодити їх передислокації. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу, передає 24 канал.

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Наступати росіяни поки не збираються

Для масштабного наступу на Півночі відсутня достатня кількість сил. Проте окупанти систематично обстрілюють наші сили оборони в Чернігівській та Сумській областях.

До речі, у ранковому зведенні Генштабу теж повідомляли, що на Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати у прикордонних районах. Батальйонні тактичні групи, що стоять на кордоні, належать до складу 1 танкової армії західного військового округу. Крім того, там є підрозділи повітряно-десантних військ.

Загарбники вдосконалюють оборонні позиції у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Зверніть увагу! Раніше в МВС зазначали, що повторний наступ росіян з Півночі –малоймовірний. Для нього окупантам потрібно достатньо великі війська і зокрема озброєння. Натомість велику кількість сил росіяни вже сконцентрували на Сході України. Однак українські оборонці не розслабились, вони готові до будь-якого сценарію.

Обстріли Чернігівщини та Сумщини

У Чернігівській області вночі 23 червня росіяни обстріляли з мінометів підрозділи українських прикордонників поблизу села Грем'яч. На щасті, втрат немає.

Сумщину ворог обстрілював цілий день з різних видів зброї – зафіксували близько сотні артилерійських прильотів. Під вогнем опинились 4 райони області. Внаслідок атак пошкоджені будинки мирних мешканців, Атинський психоневрологічний інтернат, водонапірна башта, електромережі, а також ферма, на якій постраждали тварини.

Крім того, окупанти скинули з безпілотника вибухівку. Один чоловік загинув. Також під час патрулювання підірвались на міні поліцейські. 5 людей отримали травми, одна – загинула.

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